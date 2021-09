Social adfærd på gymnasieskemaet: Jeg tror, at jeg havde skudt ham

Se billedserie Politibetjent Peter Holm fortæller eleverne fra Kalundborg Gymnasium omkring forskellige former for kriminalitet, og hvordan en plettet straffeattest kan påvirke fremtidsmulighederne. Foto: Aske Hald Knudstrup

Kalundborg - 11. september 2021 kl. 08:01 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

- Ej, jeg tror, at jeg havde skudt ham, udbryder en pige med langt lyst hår forarget.

Filmen på tavlen, der handler om nogle fyre, som deler en video med seksuel karakter uden samtykke, fortsætter i et par minutter, før det igen lyder:

- Ej, jeg havde helt sikkert skudt ham.

Hun kigger over på den lokale politibetjent fra Kalundborg, Peter Holm, der sidder i hjørnet af lokalet.

- Det mener jeg selvfølgelig ikke, tilføjer hun grinende.

Ligesom alle andre 1.g-klasser på Kalundborg Gymnasium har haft det de seneste uger, så havde 1.p fredag besøg af kommunens SSP-team, som havde fokus på såkaldt social pejling.

Det vil sige en snak om elevernes fordomme og forventninger til hinanden, hvad angår ting som festkultur, alkohol, rygning og andre ting, der ofte hører med at gå i gymnasiet. Dertil kom også et fokus på adfærd på nettet, kriminalitet og et fokus på generel trivsel.

- Vi stiller spørgsmålet »Alle de andre gør det - eller gør de?«, som kommunens lokale SSP-konsulent Jacob Hammershøj udtrykte det.

Mental trivsel er vigtigt Som noget nyt i år var den lokale gren af Headspace inviteret med, og deres fokus på trivsel og mental sundhed var noget, som gymnasieeleverne satte pris på.

- Det er virkelig noget, som kan gøre en forskel for nogen, tror jeg, og det er meget tilgængeligt. Det er vigtigt, siger Warde Yousef.

Hendes klassekammerat Bertan Yilmaz tilføjer, at Headspace virker som et sted, der er mere uformelt, end for eksempel politiet og de andre myndigheder, der er del af SSP-samarbejdet.

- Man føler sig nok tryg på en anden måde, siger Bertan Yilmaz.

For mange gentagelser Udover mental trivsel er også et emne som adfærd på nettet og digital sikkerhed noget, som er begyndt af fylde mere i SSP-arbejdet de seneste år.

Forud for undervisningsdagene havde 207 af eleverne fra 1.g på Kalundborg Gymnasium svaret på flere spørgsmål, herunder om deres digitale adfærd.

Det viste blandt andet, at eleverne tror, at knap 50 procent af årgangen har delt intime billeder af sig selv. Det faktiske tal viste sig kun at være 24 procent.

De tal, sammen med filmen nævnt tidligere, blev brugt til at fortælle eleverne, om digitale fodspor og vigtigheden af at tænke konsekvenserne igennem.

Den del af oplægget gjorde imidlertid ikke så stort indtryk på de elever, som Nordvestnyt talte med.

- Alt det der med digital dannelse, det lærer de fleste af os selv, og det bliver fortalt på en meget formel måde, siger Warde Yousef.

For veninden Cidra Madani var dele af oplæggene for meget en gentagelse.

- Jeg synes, at det er lidt unødvendigt, for vi har hørt det samme mange gange før. De måtte gerne opdatere det. Derfor var det med Headspace også nice og vigtigt at have med, siger hun.

Bertan Yilmaz mente dog ikke, at han havde hørt om det hele før.

- Det var spændende nok, men SSP virker meget bredt. Det kan være lidt forvirrende, siger han.