Bakterier i luften spiller en afgørende rolle, når det regner eller sner.

Send til din ven. X Artiklen: Snevejr laves af bakterier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Snevejr laves af bakterier

Kalundborg - 28. marts 2018 kl. 07:02 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af os tror, at sneen kommer, når frostvejr møder en regnbyge. Men så simpelt er det ikke. Bakterier i luften spiller en afgørende rolle, oplyser Novozymes.

- For at vanddamp kan kondensere og blive til regndråber eller snefnug, har den brug for noget at sætte sig på. Det kan være støv- eller sodpartikler i luften, men det er som regel bakterier. De findes over alt i luften og er rigtig gode til at suge fugt til sig, forklarer Sara Landvik, der arbejder hos Novozymes og er ekspert i bakterier og andre mikroorganismer.

Særligt god sne-bakterie

De fleste bakterier i luften kommer fra planter og er helt ufarlige. Støv, sod og andre ikke-biologiske partikler kan ikke samle is og vand, når temperaturen er højere end minus 10 grader, men det kan bakterier. Faktisk kan de nogle gange danne iskrystaller, selvom termometeret viser plusgrader. Bakterier bliver derfor også brugt, når man skal lave kunstsne. Forskning har vist, at en bakterie ved navn Pseudomonas syringae er særligt god til at danne sne.

En mikroorganisme er en mikroskopisk levende organisme. Studiet af mikroorganismer kaldes mikrobiologi, et emne, der begyndte med opdagelsen af mikroorganismer tilbage i 1674 af Anton van Leeuwenhoek.

Mikroorganismer er meget forskellige og indeholder også nogle arter af svampe, alger og visse dyr, såsom hjuldyr. I alle dele af biosfæren, for eksempel i jorden, i varme kilder, i havet og i atmosfæren finder man mikroorganismer. I økosystemer er mikroorganismerne helt afgørende, fordi de er med til at opretholde liv og de nedbryder materialer som planter. Nye undersøgelser viser, at luftbårne mikroorganismer kan spille en rolle i nedbør og vejr.

Når det gælder madlavning og produktion af eksempelvis øl og vin, spiller mikroorganismerne også en vigtig rolle, og de bliver også brugt inden for bioteknologi, for eksempel til at lave medicin og producere enzymer med.