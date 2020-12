Se billedserie Falck i Snertinge ved nytårsparaden for et år siden, ved udgangen af 2019. Falck i Vestsjælland samlede nytårsparolen for stationerne i Holbæk, Mørkøv, Tuse Næs, Ruds Vedby og Snertinge i Snertinge. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Snertinge mister ambulancekørsel

Kalundborg - 26. december 2020 kl. 11:29 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

- Jeg kan godt på kommunens vegne ærgre mig over, at Snertinge mister sin ambulancekørsel, som har dækket Havnsø- og Føllenslev-området ind. Til gengæld lægger Region Sjælland op til, at ambulancedækningen i Reersø, Gørlev og Høng bliver bedre i og med, at Gørlev efter det oplyste får tilkørt ambulancekørsel.

Det siger borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Damm (V). som kommentar til, at Region Sjælland nu har sendt ambulancekørsel og liggende sygetransport i udbud, og at der er udsigt til en række ændringer i beredskabet, som også berører Kalundborg Kommune.

Samtidig kommer det frem, at Region Sjælland hjemtager mindst halvdelen af opgaven, ligesom vagtcentralen hjemtages.

I den nye planlægning er det besluttet at ændre placeringen af en del af ambulancerne, så flere byer mister deres lokale ambulancer - mens andre får nye ambulancer, oplyser BeredskabsInfo, der er beredskabets netavis om brandvæsen, præhospital, autohjælp og politi.

- Vi kender ikke de konkrete årsager til ønsket om forandringer i ambulancetjenesten. Men det er vel en rimeligt at antage, at beslutningerne er truffet med afsæt i en vurdering af, hvor man får den bedste dækning, og konkret styrkes ambulancekørslen i Gørlev- og Høng-området med de nye udmeldinger.

- Jeg kan forstå, tilføjer Martin Damm, at Snertinges ambulancer så skal flytte til Jyderup, ligesom det fremgår, at Ruds Vedbys ambulancer flyttes til nabobyen Dianalund. Der etableres således nye stationer i såvel Jyderup som Dianalund.

Vestsjællands Brandvæsen i Kalundborg har og vil fortsat have slukningskøretøjer placeret på stationen i Snertinge:

- Det er der ikke ændret på, siger beredskabsdirektør Lars Karlsen.

Af BeredskabsInfo fremgår tillige, at Region Sjælland som de øvrige regioner har valgt at overgå til den såkaldte beredskabsmodel, hvor det er regionen - og ikke ambulanceoperatøren (typisk Falck) - som beslutter antallet af ambulancer og deres placering. Derfor hjemtages disponeringsopgaven på AMK-vagtcentralen, som hidtil er blevet varetaget af ambulanceoperatøren, og den udbudte opgave omfatter kun drift af et antal ambulancer og et antal bemandede køretøjer til liggende sygetransport med en defineret driftstid.

Nordvestnyt har bedt direktør i Præhospitalt Center, der har ansvar for al ambulancekørsel, Benny Jørgensen, Næstved, om en kommentar til forandringerne. Men centret henviser til Region Sjællands pressetjeneste.

Hvornår forandringerne træder i kraft, er der ikke opgivet en eksakt dato for. Proceduren for udbuddet vil være, at der først gennemføres en udvælgelsesfase, derefter en række tilbuds- og forhandlingsfaser, og slutteligt en afsluttende evaluering og tildeling. De enkelte delkontrakter vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på den enkelte delaftale ved anvendelse af tildelingskriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«, som det udtrykkes. Der er frist til den første fase den 25. januar 2021.