Snart åbner svømmehallen igen

I weekenden indgik Folketingets partier en aftale om genåbning af en række indendørs idrætsfaciliteter. Det betyder, at der nu er givet grønt lys for, at en række idræts- og svømmehaller kan slå dørene op. Men der er en masse praktik, der skal løses før vi kan åbne for adgang til de indendørs idrætsfaciliteter i Kalundborg Kommune.