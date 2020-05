På grund af coronapandemien har det været svært for de frivillige i foreningen Reerslev Smedje at gøre smedjen klar til åbning. Derfor er åbningen nu udskudt. Foto: Kenn Thomsen

Smedjen i Reerslev udskyder åbning af museum

Planen var egentlig, at det lille museum skulle indvies i weekenden den 16-17. maj, men den ambition har coronavirus sat en stopper for.

- Mange af foreningens medlemmer er i risikogruppen, så vi har ikke været meget for at presse dem til at komme ned og lave noget, fortæller Viggo K. Petersen, der er formand i foreningen Reerslev Smedje.

- Vi har haft en masse jernværktøjer hjemme, som er blevet renset for rust, fortæller formanden og tilføjer, at selve smedjen dog stadig trænger til en kærlig hånd.

Smedjen skulle være åbnet i forbindelse med åbningen af Istidsruten, en 260 kilometer lang cykelrute i Nordvestsjælland, som blandt andet slår vejen forbi Reerslev. Her skulle smedjen fungere som et oplevelsespunkt med en lille souvenirbutik, guidede ture og arbejdende smede.

Istidsruten har dog også udskudt sin officielle åbning grundet coronavirus, men har senest meldt ud, at man forventer at afholde en virtuel åbning eller en åbning »sammen på afstand« i slutningen af juni, hvor ruten forventes at være klar til at blive taget brug af de første cyklister.