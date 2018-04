De to elever Simon Black og Julie Lander Jensen (midt) har begge kvittet cigaretterne. Til højre ses idrætslærer Ditte Henriksø, som på et kursus har lært at tale med de unge om rygning. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Smags- og lugtesansen vendt tilbage hos elever

På Høng Gymnasium og HF ønskede ledelsen, at der kom fokus på rygning, og Ditte Henriksø, som er idrætslærer på gymnasiet, ville gerne gøre en indsats for at mindske antallet af rygere.

Ditte Henriksø har været på Kræftens Bekæmpelses kursus Korte samtaler med unge, hvilket hun var i efteråret.

På kurset blev hun rustet til at tale med de unge om deres rygevaner.

- Det handler ikke om, at jeg skal komme med en løftet pegefinger overfor de unge. Jeg er i nysgerrig på hvorfor de ryger og får dem til at reflektere over deres rygning, siger Ditte Henriksø.

Hun har holdt et par sundhedscaféer, hvor hun sidder klar til at tale med de unge og svare på spørgsmål. Ellers handler det meget om tale med de unge, når hun møder dem på skolen.

HF-eleven Julie Lander Jensen på 21 år begyndte først at ryge som 19-årig.

- Jeg havde en kæreste, som røg hele tiden, og så blev det en hyggeting at vi røg sammen, siger hun.

Fra at have lånt cigaretter hos andre, begyndte hun nu at købe sine egne. Hun røg omkring 10-15 cigaretter om dagen. Hun røg mest i selskab med andre.

I sommerferien bad Julie Lander Jensens mindre søskende hende om at stoppe med ryge.

- Min morfar er død er lungekræft, så mine søskende motiverede mig meget, siger hun.

I september stoppede hun uden brug af hjælpemidler.

Selvom hun godt kan savne de små pauser i hverdagen, som cigaretterne gav hende, er hun glad for at være røgfri nu.

- Når der lige har regnet, er der en speciel duft. Den kunne jeg ikke lugte før, da jeg røg, siger hun.

For en måned siden stoppede den 19-årige STX-elev Simon Black også.

- Jeg sad sammen med en kammerat og røg, og vi talte om, at det var irriterende med den last, og så blev vi enige om at stoppe, siger han.

- Nu har jeg ikke ondt i halsen om morgenen længere, og maden smager også bedre nu, siger han.

Ditte Henriksø siger, at det planen at lave hyggelige røgfri miljøer udenfor i samarbejde med elevrådet.