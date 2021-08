Se billedserie Meny-købmand Peter Egebæk og leder af værket i Kalundborg, Linda Larsen, er meget enige om at der skal gøres noget aktivt for at sætte fokus på ensomhed. Nu skal man ud og gå sammen og nyde en masse god mad. Foto: Jørn Nymand

Smagfuld tur sætter fokus på ensomhed

Kalundborg - 15. august 2021

»Walk & Talk - Gourmet« er navnet på det initiativ, som Værket under Røde Kors i Kalundborg har stablet på benene i tæt samarbejde med Meny samt en række andre samarbejdspartnere, der økonomisk bakker op om arrangementet lørdag den 11. september.

Det handler om at sætte fokus på ensomhed - den negativ følelse man oplever, når ens eget behov for sociale relationer ikke er tilfredsstillet. Ensomhed er ikke en sygdom, men de negative tanker kan med føre til depression, angst og stress.

Hvis man føler sult og tørst, så er det et signal til, at man skal spise og drikke. Og hvis man føler sig ensom, så er det et signal til, at man skal søge selskab.

Det selskab kan man helt sikkert få sammen med 200 øvrige deltagere på »Walk & Talk - Gourmet« 11. september.

- Vi er først og fremmest med i dette for at synliggøre ensomhed. Det er et tabubelagt emne, som vi gerne vil løsne op for og være med til at sætte i fokus, fortæller købmand Peter Egebæk, Meny, som glæder sig til at byde alle velkommen til den 4,5 km lange gåtur.

Han er meget tilfreds med det inspirerende samarbejde med Linda Larsen, leder af Værket i Kalundborg. Værket arbejder for at mindske ensomheden blandt voksne.

Linda Larsen har fået økonomisk tilskud til arrangementet fra både Meny, Røde Kors, fra LIV i Kalundborg samt fra Stark.

- Jeg er meget glad for alles hjælp, uanset beløbets størrelse, understreger Linda Larsen

Madarbejderne i Meny er også stærkt involveret i initiativet, som begynder kl. 10 og slutter kl. 14 på parkeringspladsen foran Meny.

- På fem stande undervejs kommer smagsløgene i brug. Det er jo en gourmet-tur, understreger Peter Egebæk.

Både konditorerne, kokkene og butikkens grøntafdeling er involveret sammen med sushi shop-in-shoppen EatHappy samt slagterafdelingen, som sørger for, at der er tændt op i grillen, når alle har gået de 4,5 kilometer og kommer retur til Meny.

Undervejs kan de 120 deltagere, som deles op i tre grupper på hver 40, være med i en konkurrence om at vinde en af de 10 gavekurve, som Meny sætter på højkant.

Men det er ikke kun smagsløgene, der skal pirres undervejs, hvor alle kan være med - også kørestolsbrugere samt barne- og klapvogne.

- Vi har lavet et samarbejde med KAT, Kalundborg Amatør Teater, som på nogle af pitstoppene undervejs vil opføre et lille teaterstykke, som skal være med til at underbygge ensomheds-temaet, fortæller Linda Larsen.