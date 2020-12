Små vikinger med i stor historisk park

I bålhytten ved Gørlev Skole ventede den storskæggede viking, Bo - som egentlig hedder Anders, men det var der ingen, der hed i vikingetiden - sammen med sin hund, Tjalfe (der betyder Thors tjener). Og lidt efter kom børnene fra 1. og 2. klasse ud i vinterkulden, hvor vikingen tog imod og forsynede de små med hjelm og sværd. Og så fik alle børnene en opgave: De skulle hver især brænde deres forbogstaver ind i træsværdet, før de tog det med hjem. Og forinden havde eleverne, inspireret af to vikinger fra Fugledegaard Formidlingscenter, Anders Søgaard, naturvejleder, og arkæologen, kulturformidler Julie Dam-Larsen, lavet fine tegninger af vikinger eller af ting, som vikingerne brugte.

Jo, mandag rykkede de gamle krigeres historie ind på Gørlev Skole i en begivenhed, som er første trin i et ambitiøst projekt midt i Gørlev by, et projekt, som gennem forskellige aktiviteter, formidling og læring skal give alle generationer større viden om Naturpark Åmosen.