Skoler skal i fremtiden ikke længere straffes økonomisk, hvis de ikke kan stille med ti eller flere elever til en ny 0. klasse. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Små klasser skal have samme støtte som store Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Små klasser skal have samme støtte som store

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 08:44 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Der var bred enighed i Kommunalbestyrelsen om at bakke op om et forslag fra Venstre, Radikale Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om at fjerne en regel, der betød at skoler med mindre end ti elever i 0. klasse kun tildeles 75 procent af de økonomiske ressourcer som en normal 0. klasse tildeles.

- Jeg har tit og mange gange stået her og beklaget mig over, at borgmesteren har så svært ved at finde mit telefonnummer. Jeg synes ellers du er blevet bedre til det, men i dette tilfælde er det gået galt, for dette forslag fra de borgerlige kunne vi sagtens have været med på, sagde Gunver Jensen (S).

Reglen blev vedtaget tilbage i januar 2016 for at sikre ro på kommunens små folkeskoler.

Hidtil havde det været sådan, at hvis en skole havde under ti elever til skolestart i 0. klasse, skulle skolen have dispensation af Kommunalbestyrelsen for at få lov til at oprette en 0. klasse.

Dette skabte flere år i træk usikkerhed om fremtiden på de mindre skoler, og som et kompromis besluttede Kommunalbestyrelsen derfor, at skolerne automatisk fik dispensation hvis de havde mellem seks og ni elever, mod en reduktion i den økonomiske sats som skolen fik til klassen.

Tiden i dag er imidlertid en anden mener forslagsstillerne, der argumenterede for at man ved at afskaffe reglen kunne være med til at opretholde og styrke kvaliteten af undervisningen i de lokale folkeskoler. Omvendt kunne reglen let bliver en stor belastning for flere af kommunens mindre skoler i de kommende år.

- Befolkningsprognosen viser, at de kommende års 0. klasser vil være forholdsvis små. Reglen vil derfor kunne få væsentlig økonomisk konsekvens for de af vores skoler, der kommer til at få små 0. klasser de kommende år, lød det i begrundelsen for forslaget.

Hele Kommunalbestyrelsen bakkede op om forslaget, der træder i kraft fra skoleåret 2021/2022.

Fjernelsen af reglen forventes ikke at få betydning for kommunens budget, da der i forvejen var budgetteret med at samtlige skoler ville oprette en 0. klasse med ti eller flere elever.