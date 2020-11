Tidsbegrænset parkering i Kalundborg bliver fortid, efter at teknik- og miljøudvalget belsuttede at gøre forsøgsordning permanent og udvide ordning til hele midtbyen. Foto: Casper Suk Thorlacius

Slut med parkeringsbøder

Et enigt teknik- og miljøudvalg besluttede på torsdagens møde at udvide ordningen med tidsubegrænset parkering i Kalundborg midtby og gøre den permanent.

Kalundborgensere og gæster i Kalundborg behøver ikke i fremtiden at frygte for at få parkeringsbøder, når de parkerer deres bil i byen.

På torsdagens møde i teknik- og miljøudvalget evaluerede udvalget den to år gamle forsøgsordning med tidsubegrænset parkering i Kalundborg midtby, og udvalget besluttede, at ordningen gøres permanent.

- Vi ønsker, at det skal være en nem og behagelig oplevelse at besøge Kalundborg. Det er det ikke, hvis dagen sluttes af med en parkeringsbøde. Samtidig har det været et ønske fra Vores Kalundborg, at man skal videreføre ordningen. Det ønske ville vi gerne imødekomme, siger udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).