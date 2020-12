Man vil stadig kunne komme til en Nordea-hæveautomat flere steder i kommunen - blandt andet på Vænget i Kalundborg.Foto: Jakob Erhardt Pedersen Foto: Jakob Erhardt Pedersen

Slut med kontanter fra Nordea-automat i Høng

Kalundborg - 02. december 2020 kl. 09:50 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Fra den 15. december vil det ikke længere være muligt at trække friske kontanter fra Nordeas hæveautomat ved Høng Centret.

Som følge af færre brugere, har Nordea nemlig valgt at lukke hæveautomaten, oplyser filialdirektør i Nordea i Slagelse Peter Haxgart.

- Årsagen til, at vi lukker den, er, at den ikke er rentabel. Der er virkelig et kæmpe fald i, hvor mange der bruger den, og det falder kraftigt fra år til år, siger han og tilføjer, at der er udgifter forbundet med automaten til husleje, strøm og servicering.

Det vil stadig være muligt at komme til en Nordea-­hæveautomat i Gørlev, Dianalund, Ubby, Kalundborg, Jyderup og Slagelse, men filialdirektøren hæfter sig også ved de mange andre muligheder, der er for at få kontanter.

- I virkeligheden er der rigtig mange måder, man kan få sine kontanter på. Det mest oplagte er, at når man alligevel går ned og handler, så kan man få sine kontanter der, en anden mulighed er at gå ned i en anden banks pengeautomat, siger han og tilføjer, at det for Nordeas kunder er gratis at hæve penge fra andre bankers hæveautomater.

Sparekassen Sjælland og Danske Bank har stadig hæveautomater i Høng ved henholdsvis Høng Centret og i Hovedgaden.

Peter Haxgart oplyser, at det er de ældre borgere, der er mest kede af, at automaten forsvinder.

I øjeblikket er Nordeas personale i gang med at ringe til de 100 kunder, der benytter sig mest af automaten ved Høng Centret, for at fortælle dem om de andre muligheder, der findes.

- Vores største opgave er at få forklaret dem, hvordan de kan bruge andre elektroniske betalingsmidler såsom dankort, men også Apple Pay og Google Pay, som kan benyttes via smartphone. Og hvis man insisterer på at få kontanter ned i sin pung, kan man som sagt også hæve over i supermarkedet, siger direktøren.