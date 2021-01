Foto: Per Christensen

Til december skal Gørlev Skoles nye tag være på plads. Foto: Per Christensen

Artiklen: Slidt skoletag skal skiftes for 12 mio. kr.

Fra medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget er der netop givet et klart »ja« til en ansøgning om en anlægsbevilling på 12 millioner kroner til udskiftning af taget på Gørlev Skole.

Der er i 2020 gennemført en teknisk gennemgang af taget på Gørlev Skole. Administrationen på det tekniske område har de seneste år konstateret, at driftsudgifterne til løbende vedligehold af taget er stigende. Tagfladens størrelse og opbygning har derefter medført behov for en konkret vurdering af omfanget.

Det er derfor konkluderet, at der er behov for udskiftning af taget. Arbejdet omfatter udskiftning af tagfladen samt udskiftning af vinduer, isolering og eventuelle tekniske installationer i tagkonstruktionen.

Der forventes en samlet byggeperiode for arbejdet på i alt seks måneder. Det er derfor planen, at der skal arbejdes videre med et konkret byggeprogram i begyndelsen af 2021. Herefter udbydes projektet til relevante entreprenører.