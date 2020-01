Slaskepot på plakaten på Kirke Helsinge Skole

Se billedserie På Kirke Helsinge Skole har 6. klasse brugt den seneste uge på at indstudere stykket Slaskepot og Principsagen. Foto: Thomas Olsen

Kalundborg - 31. januar 2020

Det er Slaskepot og de tre stedsøstre Ond, Ondere og Ondest, der er hovedpersonerne torsdag formiddag, hvor 6. klasse på Kirke Helsinge Skole afholder generalprøve på skolens årlige skolekomedie.

Foran scenen indvier en fortæller publikum i, at Slaskepot arbejder i sin stedmors grillbar, og at hun lugter af fiskefilet og har et grimt gebis, fordi det eneste, hun får at spise, er grillmad.

- Hvis det her var en Disney-film, skulle det hele nok ordne sig, siger Slaskepot oppe på scenen, efter at hendes stedsøstre har efterladt hende til fordel for et bal på slottet, hvor de vil forsøge at »score prinsen Princip«.

I samme øjeblik fylder de velkendte toner fra »Når du ser et stjerneskud« rummet, og tre feer kommer til syne på scenen og tryller et smukt tandsæt frem i Slaskepots smilende ansigt, og pludselig er hun også klar til at tage til bal.

Det er matematiklærer Nichlas Laurits Adamsen og dansklærer Karen Elkjær Andersen, der har stået for at instruere 6. klasse i stykket Slaskepot og Principsagen.

På en lille uge er eleverne blevet klar til at fremføre stykket i forbindelse med Kirke Helsinge Skoles skolefest torsdag aften, hvor hele skolens elever og deres familier deltager.

- Det er en tradition, vi har haft i mange år, at 6. klasse skal lave en skolekomedie den sidste torsdag i januar i forbindelse med skolefesten, fortæller Nichlas Laurits Adamsen, der også kan fortælle, at eleverne selv har stået for at lave kostumer og rekvisitter, og at deres forældre har støttet op med at finde sponsorer.