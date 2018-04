Hvidebæk Slagteri kan forvente politianmeldelsen fra Fødevarestyrelsen sidst på ugen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Slagteri: Slut med Genz-samarbejde

Kalundborg - 24. april 2018 kl. 20:11 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fødevarestyrelsens politianmeldelse af Hvidebæk Slagteri og Genz Kød for vildledning af forbrugerne gør, at parternes samarbejde nu er stoppet. Hvidebæk Slagteris certificerings- og kvalitetschef Henrik Mortensen har ikke ønsket at stille op til interview, men han bekræfter det afsluttede samarbejde i et skriftligt svar.

Sagen drejer sig om vildledende markedsføring af »Genz Grise«, solgt af den københavnske kødgrossist Genz Kød og leveret af Hvidebæk Slagteri. Vildledningen er dels sket ved at hævde, at grisene som smågrise har været en uge længere sammen med deres mor, dels at de havde halm, der hvor de sov.

Dette viste sig dog ikke at være korrekt, da Fødevarestyrelsens rejsehold tog ud og tjekkede de landmænd, der leverer til Hvidebæk Slagteri. Svineproducenterne havde slet ikke hørt om Genz Grise.

Alligevel har Hvidebæk Slagteri faktureret grisene fra disse landmænd som Genz Grise over en længere periode, og det er derfor det politianmeldes for vildledning, forklarer Michael Rosenmark, leder af Fødevarekontrollens Rejsehold.

- Hvidebæk Slagteri har ikke kunne dokumentere en aftale med landmændene om, at grisene skulle leve op til de forhold, som Genz Grisene angiveligt skulle leve under, siger han.

Henrik Mortensen erkender, at de har sovet i timen.

- Vi har ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på alle detaljer i Genz' brochure (markedsføringsbrochure der fortæller om de gode forhold for Genz Grisene, red.), skriver han.

Han understreger, at grisene fra de pågældende landmænd er produceret under særligt favorable forhold. De omhandler blandt andet en transporttid til slagteriet på under en time, og at grisene kan benytte et udeareal.

Fødevarestyrelsens sagsbehandlere arbejder i øjeblikket på politianmeldelsen.

- Vi tilstræber at have den klar sidst på ugen, siger Michael Rosenmark.