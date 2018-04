Slagteren udvider til det dobbelte

Investeringen afspejler det behov, købmanden klart opfatter, at kunderne har til at kunne sammensætte et måltid hurtigst og bedst muligt.

- Det kan være kunder, som bor et godt stykke vej fra byen og ønsker at købe ind for en uge ad gangen, eller dem, der måske står for at sørge for mad til ældre i familien og gerne vil kunne gøre det let ind imellem, siger Peter Egebæk.