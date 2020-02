Slagterbutik i Kordilgade 10 i snart 50 år

Næste år kan slagterbutikken, der udelukkende har satset på kvalitet og rådgivning fra et veluddannet personale, fejre 50 år. Dem er der ikke mange tilbage af, og de seneste 19 år er det Jacob Nielsen, der har været indehaver af butikken, som han overtog efter sin far, Erik Nielsen, der åbnede den og byggede den op fra 1970 til 2001.

Jacob Nielsen fortsatte udviklingen af forretningen, og det lykkedes det ham at skabe fundamentet for en butik, som kunderne stadig søger til, når det er kvalitet, de går efter.

Et par år efter Jacob Nielsen tog over, blev han også belønnet med Nordea Danmark Fondens lokale erhvervspris. Den fik han for udviklingen af forretningen og konceptet, dygtighed, flid, dynamik og initiativ.

- For os handler det hele tiden om at være dygtige. Vi må ikke gå i stå men fortsætte med at udvikle os, så vi kan tilbyde kunderne nogle gode produkter og gerne komme med nye tiltag. Kunderne stiller krav om høj kvalitet, og den skal vi fortsat leve op til, slår Jacob Nielsen fast. Han har det bedst med at være på forkant af udviklingen.