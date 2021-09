Slagter Jacob tager prisen

Slagter Jacob, Kalundborg, vinder Slagterprisen 2021 i kategorien Privatslagtere. Foto: Carsten Andersen Foto: Fotograf Carsten Andersen

Kalundborg - 28. september 2021 kl. 18:30 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen

Dette års Slagterpris er blevet uddelt. I et stærkt felt med hård konkurrence var det i sidste ende Meny i Sæby og Slagter Jacob fra Kalundborg, der kunne smage sejrens sødme og lade sig hylde på Fødevaredagen 2021.

Det oplyserer Landbrug & Fødevarer i en meddelelse, som blev udsendt tirsdag eftermiddag.

Slagterfaget er under udvikling, men holder også traditionerne i hævd. Det er ikke nok at kunne levere udskæringerne - man skal også kunne forædle kødet til lækre produkter og hjælpe kunderne med at sammensætte måltider. Det skal man i hvert fald kunne, hvis man skal vinde Slagterprisen 2021.

- Hvis man skal vinde Slagterprisen kræver det selvfølgelig et meget højt slagterfagligt niveau, hvilket også skinner igennem hos alle de nominerede. Men det kræver også, at man skiller sig ud fra mængden ved at være fremsynet og tænke i nye baner. Kunderne forventer bedre kød og nemmere løsninger, og samtidig er et fokus på oprindelse en vigtig del i fortællingen om den gode, danske slagter, siger Chefkonsulent fra Landbrug & Fødevarer, Eva Kunnerup Mohrsen, som sad i juryen.

Juryen lagde især vægt på, at vinderne udviser ekstraordinært godt håndværk, har egenproduktion af spændende kødprodukter, sammensætter måltidsløsninger og som samtidig har kvalitet og råvarer i centrum.

De bedste håndværkere Slagterprisen er opdelt i to kategorier: kategorien for Super- og hypermarkeder og kategorien for Privatslagtere. Prisen hylder de slagtere, der formår at inspirere kunderne til bedre oplevelser med kød. Fælles for de nominerede er den store passion for slagterfaget, hvilket også skinnede igennem ved juryens besøg i butikkerne.

Det var også to stolte vindere, som kunne modtage priserne som årets slagtere til stående klapsalver fra en sal fyldt med fødevarebranchens fremmeste folk:

- Det er helt fantastisk at vinde - det er helt overvældende. Jeg vil gerne sige tak til Thomas, der har været min makker i 3 år. Jeg vil også gerne takke mine kollegaer, butik og købmand for deres fantastiske arbejde. En ekstra tak til Thomas, der er vores fagkonsulent - du er der altid, når vi har spørgsmål, siger slagtermester Benny fra Sæby.

- Det er dejligt at vinde. Vi er stolte over at blive anerkendt. Vi har et godt og fast personale, som man altid kan regne med. Vi er nysgerrige og vi er ikke bange for at prøve noget nyt - det er vigtigt at tro på sine egne evner, siger slagtermester Jacob fra Kalundborg.

Nominerede til Slagterprisen i kategorien Privatslagtere var foruden Slagter Jacob i Kalundborg også Slagter Born & Kolstrup, Rødovre Centrum, samt Skovgaard Slagter og Gårdbutik, Them.

I kategorien super- og hypermarked var foruden Meny i Sæby og Super Brugsen i Asnæs nomineret.