Hos Slagter Jacob er det dagligdag for medarbejderne at holde hygiejnen i top. Det ligger på rygraden. Foto: Per Christensen

Slagter Jacob har mad nok til alle

- Vi har nemlig ingen problemer med at få vores gode råvarer hjem, så vi har mad nok til alle, ligesom kunderne kan være helt trygge ved at handle hos os, og det kan de iøvrigt altid. Vi er vant til at holde hygiejnen helt i top, forklarer slagtermester Jacob Nielsen.

Det er ikke kun i forbindelse med coronavirussen, at der er helt styr på, hvor vigtigt det er bl.a. at vaske hænder, når man arbejder med fødevarer - det er hverdag i slagterbutikken i Kordilgade.

- Vi kan se, at kunderne ikke kommer så ofte som tidligere, men til gengæld køber de mere, så det er jo helt i tråd med anbefalingerne fra myndighederne. Men generelt må jeg sige, at vores kunder er gode til at holde afstand og de forstår at respektere alvoren i coronavirussen.