Slagter Jacob endnu tættere på stor pris

En stærk fødevarebranche kræver dygtige ildsjæle, og derfor hædrer Landbrug & Fødevarer hvert år branchens bedste private slagtere med Slagterprisen. Slagter Jacob i Kordilgade i Kalundborg var indstillet til prisen, og efter en præsentation på Axelborg i begyndelsen af maj, har Slagter Jacob netop modtaget den gode nyhed om, at han er blandt de tre nominerede til Slagterprisen 2018. Der var otte indstillede slagterbutikker til den fornemme pris, og nu er der tre tilbage - og blandt dem Slagter Jacob.

Fremme salg af kvalitetskød

Slagterprisen handler om at højne fagligheden og motivationen til at tænke nyt og løfte kødkategorien samt fremme salget af kvalitetskød. Formålet med prisen er at anerkende de slagtere, der går forrest. Til glæde for forbrugerne og branchen. Prisen uddeles af Landbrug & Fødevarer, og siden den blev stiftet ved årtusindeskiftet har 27 slagtere modtaget prisen. Slagterprisen til landets bedste supermarkeds- og privatslagtere uddeles igen til efteråret.

Medarbejdere med stort engagement

Slagtermester Jacob Nielsen glæder sig naturligvis over nomineringen, men han ved godt, at han er oppe imod et skarpt felt, for igen i år er der tæt konkurrence om at få den eftertragtede pris: Slagterprisen 2018. Slagter Jacob giver også sit dygtige personale en stor andel af nomineringen - for uden dem kunne det ikke lade sig gøre. De brænder for deres job og har et stort engagement i deres arbejde.

Stort kundefokus

Juryen i Landbrug & Fødevarer har kigget på de indstillede slagteres håndværk, butikkernes sortiment og iscenesættelse samt det at have kunden i centrum og kunne differentiere sig fra konkurrenterne. Alt dette passer perfekt til Slagter Jacob, da der i butikken stilles høje krav til det faglige håndværk, kvaliteten og udvikling af nye produkter - og så skal der naturligvis være fokus på den enkelte kunde, så de altid føler sig i centrum.

Og det er da netop også dette, der er ligger med i overvejelserne omkring nomineringen af Slagter Jacob - nemlig stort kundefokus samt det at butikkerne tænker i anledninger - både i omstillingen af deres butik fra frokost til aften, men også i forhold til måltidsløsninger.

Besøg af mystery shopper

Efter nomineringen får de tre nominerede private slagtere et uanmeldt besøg af juryen, og derudover får de også besøg af en anonym person (mystery shopper), for at juryen kan få et indblik i kundeoplevelsen i butikken.

Hvem af de tre nominerede, der skal have Slagterprisen 2018, bliver afsløret ved Fødevaredagen den 9. oktober, så Slagter Jacob må bevare spændingen lidt endnu.