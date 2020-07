Se billedserie Asfaltarbejde. Slagelsevej, Østre Havnevej, Kalundborg. Foto: Brian Jensen

Slagelsevej bliver piftet op

Kalundborg - 14. juli 2020 kl. 16:32 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et større vejarbejde omkring Slagelsevej og Østre Havnevej tvinger i resten af måneden kalundborgensere til at søge nye veje. I resten af juli vil der blive lagt ny asfalt på veje, cykelstier og fortove, og derfor er passagen mellem jernbaneoverskæringen på Slagelsevej og rundkørslen ved Sct. Jørgensbjerg spærret indtil 31. juli - eller slutningen af uge 31.

Ifølge vejingeniør ved Kalundborg Kommune, Ahmet Bilgin, kan asfalteringen være på plads inden.

- Hvis vi er heldige med vejret, kan arbejdet være færdigt efter uge 30. Uge 31 er med i planlægningen, fordi vi så har taget hensyn til, at kraftig regn kan forsinke arbejdet, har han tidligere udtalt til Nordvestnyt.

Faktisk får de slidte vejbaner ikke kun ny asfalt, men bliver også forstærket. Vejene har ikke haft bære-evne til den eksisterende trafik, og derfor skal der både udføres vejvedligehold og en forstærkning med asfaltarmeringsnet i kulfiber.

Vejarbejdet er inddelt i etaper og er begyndt ud for Stationsvej - for at give så få gener som muligt for beboere og erhvervslivet.

- Fra Stationsvej kører asfaltarbejdet til jernbaneoverkørslen og rundt i svinget ad Østre Havnevej frem til rundkørslen ved OK-tanken. Og derefter kommer næste etape med strækningen fra Stationsvej til rundkørslen ved Sct. Jørgensbjerg, fortæller Bilgin om vejarbejdet, der egentlig blev sat i gang i 2019.

- Sidste år blev cykelsti, fortov og kantsten lavet på Slagelsevej. Der er kommet fliser på og lagt ny asfalt på cykelstien. Det samme kommer til at gøre sig gældende på Østre Havnevej, lyder det fra Bilgin.

En del af asfaltarbejdet ved jernbaneoverskæringen kommer til at foregå i samarbejde med Banedanmark, der ejer et stykke af vejen på hver side af skinnerne. Af hensyn til togene kommer det arbejde til at foregå om natten.

Den østlige cykelbane på Slagelsevej kan benyttes under vejarbejdet, mens kørebanen for biler vil blive lukket i to til tre uger. Beboere, der ikke kan parkere på deres grunde, mens arbejdet foregår, er blevet anvist andre parkeringspladser.