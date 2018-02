Slår katten af tønden i Modeshop Tygesen

- Vi talte om at prøve noget andet i butikken, og så er fastelavn jo en oplagt lejlighed. Det er en sjov, spændende og anderledes måde at være sammen på. Og så har vi naturligvis et gavekort på 500 kroner til kattekongen og et gavekort på 250 kroner til kattedronningen, fortæller Sanne T. Hansen, som flytter sine varer lidt til side, så der er plads til at svinge køllen.