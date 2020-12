To mænd blev mandag eftermiddag ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet frem til den 12. januar, mistænkt for at stå bag to grove overfald på en 35-årig mand i Gørlev. Foto: Jan Holm

Slået med kæde og smidt ned ad en trappe

To mænd fra Gørlev kommer til at fejre nytår bag tremmer. De to mænd blev anholdt søndag, mistænkt for at stå bag to overfald mod en 35-årig mand, og blev mandag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, sigtet for grov vold og trusler.