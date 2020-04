Ved en ransagning i Eskebjerg fandt politiet lørdag morgen cirka 200 hampplanter i et skunklaboratorium. Arkivfoto

Skunklaboratorium afsløret i Eskebjerg

Kontrollen skete ved bopælen for en 29-årig mand fra Eskebjerg, der efterfølgende fik undersøgt sit hus og tilstødende lokaliteter.

Politiet havde ved kontrollen af bilen undret sig over en umiskendelig lugt af skunk/cannabis fra den 29-åriges bopæl, som politiet efterfølgende ransagede på en mistanke om besiddelse af euforiserende stoffer.

Ved ransagningen fandt politiet et aktivt skunklaboratorium med udsugning med videre samt cirka 200 hampplanter i omkring en meters højde. Nogle af disse var allerede høstet og hængt til tørre. Den 29-årige blev derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af straffelovens narkobestemmelser.

Ved nærmere undersøgelse af laboratoriet fik politiet mistanke om, at den 29-årige også kunne mistænkes for tyveri af el. Det kunne en sagkyndig fra elselskabet bekræfte, så sigtelserne mod den 29-årige blev udvidet til også at omfatte tyveri af el.