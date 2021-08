Se billedserie Lagnet bliver løftet for at afsløre Lundbye-skulpturen i bronze, som billedkunstner Maja Lise Engelhardt har skabt.

Skulpturen endelig afsløret: Tårnhøj Lundbye er kommet hjem

Kalundborg - 07. august 2021 kl. 13:34 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Pludselig stod han der. 2,4 meter høj, 500 kilo tung og med et stærkt, markeret kæbeparti og en hat hvilende på bronzehovedet.

J. Th. Lundbye var endelig kommet hjem til Kalundborg på hjørnet af Klosterparkvej og J. Hagemann-Petersens Allé.

Som led i Lundbye Kunstfestival kunne borgmester Martin Damm (V) lørdag løfte sløret for skulpturen, som Maja Lisa Engelhardt længe har arbejdet på.

- Ringen er sluttet, proklamerede borgmesteren med henvisning til billedkunstnerens livsvarige fascination med netop Lundbye.

Folkevandring mod stedet Det var en sjældent set folkevandring, der fandt sted frem mod afsløringen af skulpturen.

- Vi skal se, om han ligner, blev der joket fra flere sider.

Med et hvidt lagen over sig, der lige knap dækkede anklerne, stod de vel over 300 fremmødte i en cirkel med behørig afstand til skulpturen, som om de var bange for at ødelægge den.

Men da først lagnet blev fjernet, stimlede folk tæt sammen, alt imens Maja Lisa Engelhardt pegede og mærkede på sit værk, som om hun stadig ønskede at forme videre på idolet.

Foruden borgmesteren holdt også formand for Lundbye-komiteen, Holger Prehnum, tale.

- Jeg er glad for, at det er lykkes at bringe Lundbye tilbage til Kalundborg og så på en af de mest centrale placeringer, hvor alle kan se ham, og hvor by i gamle dage mødte land, sagde han.

Holger Prehnum fortsatte derefter med at takke Maja Lisa Engelhardt og de donorer, der har gjort det muligt at realisere projektet til over 1,5 mio. kr.

Martin Damm havde dog en kommentar til dette, da han overtog mikrofonen.

- Den største tak skal lyde til Lundbye-komiteen for det kæmpe stykke arbejde, som de har gjort. Ikke bare for den her skulptur, men helt generelt, sagde han.