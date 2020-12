Se billedserie Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune var skuffet over at udvalget ikke har fået mere information om nærklinik. Foto: Line Kongsted

Send til din ven. X Artiklen: Skuffet over for lidt information om åbning af klinik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuffet over for lidt information om åbning af klinik

Kalundborg - 02. december 2020 kl. 16:28 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

- Jeg synes, at det er under al kritik at vi ikke har været informeret om åbningen af Nærklinik Kalundborg. Det er vi utroligt skuffede over i udvalget, siger Peter Jacobsen.

Peter Jacobsen vidste, at det var planen, at Region Sjælland ville åbne en nærklinik i Kalundborg i december, men præcist hvor og hvornår vidste han ikke før dagen før, altså mandag den 30. november, hvor der tikkede en mail ind om den virtuelle åbningsreception.

Informationen har Kalundborg Kommune ellers efterspurgt hos Region Sjælland.

- Vi har brugt meget energi på at få nærklinikken til Kalundborg Kommune, siger han.

Til gengæld er Peter Jacobsen dog glad for at der er kommet en nærklinik i Sundhedshuset Grand på Vestre Havneplads 10 i Kalundborg.

- Der er nogle gode udviklingsmuligheder. Så jeg er helt sikkert vanvittigt glad for, at den er kommet. Nu lyder det jo bare til, at nær­klinikken mangler at få nogle patienter, siger han.

Klinikken i Kalundborg er Region Sjællands anden nærklinik på Sjælland. Den første blev åbnet i Nakskov, og den har allerede tilknyttet 4000 patienter.

Region Sjællands etablering af en nærklinik skal bidrage med tiltag, som kan medvirke til at fastholde borgernes læger et par år længere. Det kan for eksempel ske ved, at ældre, praktiserende læger kan få nedsat antallet af patienter eller få hjælp ved ferie og sygdom.

Samtidig skal nærklinikken fungere som et udviklingssted for yngre læger og gøre det attraktivt for dem at søge til området og nedsætte sig som praktiserende.

Nærklinik Kalundborg har ansat en læge, en praksismanager og lægesekretær ind til videre.

Nordvestnyt har henvendt sig per mail til Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, men har ikke fået nogen tilbagemelding inden redaktionel deadline.