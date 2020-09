Skub på grøn omstilling i Kalundborg

I maj 2020 blev der vedtaget en bred politisk aftale om grøn renovering af almene boliger for 30 milliarder kroner. Den almene boligforening FOB Kalundborg er gået foran på aftalens grønne ambitioner og har indgået aftale om mere end at fordoble energibesparelserne i forbindelse med en større helhedsrenovering støttet af Landsbyggefonden. Det samlede projekt medfører besparelser på både varme, el og vand, hvilket resulterer i en CO2-gevinst på cirka 600 tons om året.

- I FOB Kalundborg er vi meget glade for samarbejdet med Danmarks Grønne Investeringsfond og Sustain­Solutions, hvorved det er blevet muligt at tilføre energirenovering til vores helhedsplan. Det har længe været et ønske blandt vores beboere at højne komforten ved at mindske trækgener og undgå kuldenedfald. At renoveringen så samtidig betyder en stor CO2-besparelse, som også gavner klimaregnskabet, gør det jo bare ekstra glædeligt, siger Christen Mors, administrerende direktør i FOB Kalundborg.