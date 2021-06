Det er blandt andet manglen på eget køkken og bad, som gør Finderuplund utidssvarende. Nu skal kommunen finde en anden løsning for psykisk sårbare unge. Foto: Bjarne Robdrup

Skrottede planer giver uklarhed om sårbare unges fremtid

Kalundborg - 15. juni 2021 kl. 12:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Planen har egentlig været klar siden august 2017. Kalundborg Kommune skulle have sit eget tilbud for psykisk sårbare unge, så de unge havde et kvalitetsfuldt, midlertidigt bosted i deres nærområde, og kommunen kunne slippe for at købe dyre pladser i andre kommuner.

Botilbuddet skulle etableres på Finderuplund og have 16 pladser, for som tingene er nu, benytter de borgere sig af tilbud i andre kommuner, eller de bor hjemme eller i egen bolig. I 2017 var der 37 borgere i målgruppen, viser kommunens tal.

- Den altoverskyggende fordel (ved at få et botilbud lokalt, red.) er, at man har et nærhedsbegreb, så man kan blive i sit nærmiljø og ikke forlade sin kommune, hvis man har behov for et midlertidigt botilbud i forhold til sine problemstillinger, siger voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune, Lars Aarøe Hansen.

Netop en tankegang om nærhed er udslagsgivende for politikernes tilgang til projektet.

- Det er vigtigt, at folk bevarer en relation til kommunen, så de ikke skal flytte ud. Det giver mere kvalitet. Hvis vi kan lave et lige så godt tilbud, så er det bedre at bevare det i kommunen, siger Gitte Johansen (V), formand for socialudvalget.

14,5 mio. for nyt bosted Ideen om et kommunalt botilbud, der i 2017 blev præsenteret i en såkaldt botilbudsvifte sammen med otte andre forslag til fremtidens specialiserede voksen­social­område, har imidlertid ligget og slumret i snart en hel valgperiode.

Ventetiden skyldes blandt andet, at man har måttet vente på, hvornår det nye store botilbud Hylden i Høng med plads til 42 psykisk sårbare kunne stå færdigt, så de nuværende brugere af Finderuplund kunne flytte ud og gøre plads.

Det sker efter planen 1. august i år.

I den mellemliggende periode har omstændighederne tilsyneladende ændret sig så meget, at en kommunal revision fra i år viste, at socialudvalget ved flere lejligheder har »givet udtryk for, at bygningerne på Finderuplund ikke er optimale til et botilbud«.

- Det var planen, at når de nuværende brugere flyttede til Hylden, kunne boligen bruges til unge mennesker, men boligen er for dårlig, siger Gitte Johansen.

Så det er »Dur ikke, væk!« til Finderuplund, og socialudvalget har sat embedsværket i sving med at lave et forslag med andre bud til efterårets budgetseminar i kommunen.

Her skal det undersøges, om Finderuplund skal rives ned og gøre plads til nybyg, om faciliteterne skal gennemrenoveres, hvilket, Gitte Johansen mener, »ikke kan betale sig«, eller om botilbuddet skal være et andet sted i kommunen.

Et umiddelbart overslag fra kommunen lyder på, at det ville koste mindst 14,5 mio. kr. at bygge et nyt botilbud, der tilmed bliver med 12 ikke de oprindelige 16 pladser.

Målgruppen vil vokse Beslutningen betyder dog, at det forbliver uvist, hvornår Kalundborg Kommune selv står klar med et tilbud til unge, der måtte være socialt skadede, have sindslidelser og måske i tilgift døje med problemer med euforiserende stoffer.

Ifølge voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen får det ikke betydning for de unge lige nu. Dertil fungerer de nuværende tilbud, de måtte være i, fint, og der har ikke været indgået aftaler med nogen potentielle beboere på forhånd.

- På den måde er der ikke nogen, som tænker: 'Øv, det bliver ikke til noget, der skulle jeg bo', siger Lars Aarøe Hansen.

Målgruppen for det nye bosted vil være psykisk sårbare unge typisk mellem 18 og 30 år. Det er en målgruppe, der på landsplan og i Kalundborg forventes at vokse de kommende år, så botilbuddet bliver vigtigt for kommunen i fremtiden.

- Unge mennesker, der nu er 16-17 år, som, vi kan se, er på vej ind i den forkerte retning, og dermed har behov for den hjælp og støtte, som et midlertidig botilbud giver, kan tænkes at blive de fremtidige bruger, siger Lars Aarøe Hansen.

Samtidig vil et lokalt tilbud til unge, psykisk sårbare forhåbentlig betyde, at de oplever en bedre sammenhæng og støtte fra kommunen, hvis de har brug for det, når de bliver ældre.

- Når vi har noget lokalt, giver det sammenhæng til resten af voksenverden. Nogle af brugerne udvikler sig måske ikke, så de kan klare sig uden, men skal have hjælp resten af livet. Så har de ikke været ude af kommunen i flere år inden, siger Lars Aarøe Hansen.