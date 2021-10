Se billedserie Mohamad Salale overtog i 2016 skrotpladsen i Kalundborg. Nu udvides pladsen med flere kvadratmeter og en ny brovægt. Foto: Kenn Thomsen

Skrotplads har fået vokseværk

Kalundborg - 12. oktober 2021 kl. 12:00 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Kalundborg: Mandag morgen var Langagervej i Kalundborg fyldt med tung trafik. En stor lastbil med en kran og en endnu større lastbil med to store beton-­elementer på ladet ankom lige omkring klokken 09.00. Betonelementerne skal bruges til etableringen af en ny brovægt, som skal monteres ved skrotvirksomheden Salale Jern og Metal, og kranen skal bruges til at få de to betonelementer lagt rigtigt på plads.

- Elementerne vejer hver cirka 11 tons, forklarer kranføreren.

Den nye vægt kommer til at kunne modtage op til 60 tons ad gangen og kommer til at ligge på grunden Lang­agervej 4, der er nabogrunden til Salale Jern og Metal, og som indehaver Mohamad Salale har købt for at få mulighed for at udvide sin virksomhed.

Det var de mange industrivirksomheder i Kalundborg, som oprindeligt gjorde Mohamad Salale interesseret i at overtage den lokale skrotplads.

- Pladsen havde dengang kun åbent en dag om ugen, men jeg kunne se et stort potentiale i den. Derfor udvidede vi åbningstiden til mandag til fredag samt efter aftale. Pladsen havde imidlertid hverken en størrelse eller kapacitet til at kunne imødekomme den øgede åbningstid, fortæller han.

Derfor har han nu købt nabogrunden for at få mulighed for at udvide den eksisterende skrotplads samt installerer en brovægt, så skrotsælgerne kan køre direkte ind på vægten og få vejet.

- Det gør det meget lettere både for vores kunder og for os, siger han.

Udover skrotpladsen i Kalundborg er Mohamad Salale også indehaver af pladser i Slagelse og Skælskør.

Den nye brovægt og plads skal efter planen være klar til at blive taget i brug fra 1. november.