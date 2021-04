Skriver check på 148 mio.

- Masser af danskere har bedt om at få udbetalt de indefrosne feriepenge. Når nogen skal have udbetalt, må nogle andre af gode grunde indbetale. I dette tilfælde Kalundborg Kommune som arbejdsgiver.

- Det er nu godt lige at tjekke tallene, inden der trykkes på »overfør« i netbanken, som borgmester Martin Damm (V) pointerer i et opslag. Og så tilføjer han:

Men sådan var det 25. marts, da Kalundborg Kommune som arbejdsgiver for omkring 4000 medarbejdere indfriede sin forpligtelse kontant for udbetalte feriepenge:

Kalundborg Kommune har - som alle andre virksomheder - mange udgifter. Men det er ikke hver dag, at kommunen via netbank skal betale godt 148 millioner kroner. Og samtidig har pengene på bogen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her