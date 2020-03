Se billedserie - Vi skal passe bedst muligt på hinanden, siger Marie Theunessen. Foto: Ulrik Reimann

Skrappe corona-regler hos cykelsmeden

Kalundborg - 15. marts 2020
Af Ulrik Reimann

Cykelsmeden i Skibbrogade i Kalundborg ved Marie og Chris Theunessen holder i øjeblikket kun åbent på værkstedet. Butikken holdes lukket, så der bakkes op om regeringens opfordring om at holde Danmark i gang - samtidig med, at risikoen for corona-smitte begrænses mest muligt.

- Kunderne opfordres til at stille deres cykler i porten og lægge nøglen i postkassen. Så undgår vi tæt kontakt, fortæller Marie Theunessen, som tilføjer, at hun og Chris og parrets to børn på 12 og 15 år bor lige over cykelforretningen.

For at gøre det lettere for kunderne er der også lavet en særlig hente- og bringe-aftale for cykler, der skal repareres. Den er gratis indenfor kommunegrænsen i de næste 14 dage.

- Vi gør også opmærksom på regeringens anbefaling om, når det er muligt, at køre på cykel eller gå i stedet for at køre i tog eller bus. Så hvis man har en cykel, der trænger til at blive ordnet, så er vi klar, fortæller Marie Theunessen.

Hun nævner, at de særlige forholdsregler i Cykelsmeden i Skibbrogade, hvor butikken kun bliver åbnet efter særlig aftale, helt klart kommer til at koste på forretningens bundlinje.

- Det går markant ud over butikssalget, og vi får heller ikke besøg af sælgere i denne corona-tid, oplyser Marie Theunessen, som understreger, at corona-reglerne i Cykelsmeden i Skibbrogade er indført for at passe bedst muligt på hinanden og vores kære.