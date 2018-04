Skovsvineri ved Buerup

På vej for at aflevere sin søn i Buerup Skole, så Mette Petersen fra Hallenslev mandag morgen noget skrald liggende på skråningen ned mod åen i skoven på Nøragervej.

Efter at have afleveret sønnen stoppede hun på tilbagevejen for at samle skraldet op, da det ikke så ud af særligt meget set fra hendes bil. Det viste sig dog at være en ordentlig mængde, der ikke lige var sådan til at fjerne.