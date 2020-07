Se billedserie Frivillige fra Red Barnet Kalundborg tog mandag på togt med skonnerten Fylla og 16 lokale børn og unge. De unge skal frem til fredag sejle på Isefjorden, i Sejerøbugten og måske til Samsø. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Skonnerten Fylla redder børnenes sommerferie

Kalundborg - 13. juli 2020 kl. 17:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag fik havneparken i Kalundborg en gæst som i den grad vakte opmærksomhed. Det var den næsten hundrede år gamle godt 42 meter lange tremastede skonnert Fylla, der havde taget turen fra hjemmehavnen på Ærø til Kalundborg, hvor det store sejlskib i den kommende uge skal agere lejrskole for 16 unge mellem 13 og 17 år.

- Det er en del af et større sommertogt, hvor vi i samarbejde med Red Barnet besøger 16 havne i Danmark, for at tage lokale unge og børn med på lejrture til søs. Kalundborg er vores femte stop. Vi startede i Svendborg og Faaborg, og har også besøgt Langeland og København, fortæller skipper Mark Ambech.

Red Barnet og Fylla har tidligere samarbejdet omkring lejrture til søs, men aldrig så store ture eller så mange som i år, fortæller Heidi Nystrand fra Red Barnet.

- Jeg har sejlet med Fylla flere gange tidligere, og er med som en slags bindeled mellem organisationen og skibet. Vi holder forskellige ture. Både for lidt mindre børn, for familier og som i Kalundborg for større børn fra 13 til 17 år, fortæller hun.

Blandt de 16 børn og seks frivillige som Fylla tog ombord i Kalundborg, var der kun en enkelt, som tidligere havde prøvet at sejle på et sejlskib, så Heidi Nystrand, Mark Ambech og de to andre besætningsmedlemmer får nok at holde styr på i den kommende uge.

- Det er faktisk sjovest på den måde. De får sig en kæmpe oplevelse, mener Heidi Nystrand.

For at kunne komme med på turen, skulle ansøgerne først screenes af Red Barnet Kalundborg.

- Målet var at sikre de børn, som ellers ikke ville komme på sommerferie, en særlig oplevelse, så hvis en ansøger havde alternative feriemuligheder, så blev de sorteret fra, fortæller Henrik Lykke, der er en af seks lokale frivllige som skal med på turen sammen med de 16 unge.

Det er første gang, at Red Barnet Kalundborg laver et sådan sommerferiearrangement, men interessen var stor.

- Vi fik rigeligt ansøgninger, der var rigtig mange som gerne ville med ud og sejle med Fylla. Hvis turen er en succes, vil jeg bestemt ikke udelukke, at vi laver et lignende arrangement igen til næste år, siger Henrik Lykke.

Fylla sejlede mandag eftermiddag afsted fra Kalundborg Havn, og vender efter planen tilbage fredag den 17. juli.

- Hvis vind og vejr tillader det, sejler vi rundt om Samsø, videre omkring Sejerø og ned gennem Isefjorden. Vi er dog meget afhængige af vinden. Det er jo et sejlskib, og vi vil helst bruge motoren så lidt som muligt, siger Mark Ambech.