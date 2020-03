Skoller venter til efteråret

Det var en af de aftener, som Gitte og Niels Henrik Nielsen på koncertstedet Lykkebjerg på Jyderupvej ved Reerslev havde glædet sig til. Men som coronavirussen nu sætter en stopper for:

Lørdag 21. marts skulle Lykkebjerg have præsenteret Eddie Skoller i et musikalsk stævnemøde med musik og historier fra en lang karriere. Men sådan bliver det ikke.

»Vi må som mange andre i denne tid aflyse vores arrangement. Vi har været i kontakt med Eddie Skoller, som kan glæde sig til et travlt efterår, så vi er lige ved at finde et hul i kalenderen, hvor han kan komme forbi hos os«.