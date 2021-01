På mandag vil Kalundborgs folkeskoleelever have mulighed for at prøve skolezumba virtuelt. AKT pædagog på Rynkevangskolen Renée Juhl-Thomsen står bag projektet. Privatfoto

Skolezumba skal give glæde og motion

Kalundborg - 29. januar 2021 kl. 16:19 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

Mandag får alle folkeskoleelever i Kalundborg mulighed for at prøve kræfter med virtuelt skolezumba, som kører i 3 måneder frem til den 30. april. 2021. AKT pædagog på Rynkevangskolen Renée Juhl-Thomsen og Karina Lykke Bille Eris, der er zumbainstruktør hos Raklev Gymnastik- og Idrætsforening står bag projektet, der kommer til at foregå på Rynkevangskolen.

- Jeg går til zumba hos Karina, og efter nedlukningen var vi ved at blive rastløse, og tænkte at vi blev nødt til at finde på noget. Hun startede zumba op virtuelt, og så tænkte jeg, hvorfor afholder vi ikke også det for vores stakkels elever, som sidder derhjemme og laver ingenting, siger Renée Juhl-Thomsen.

Svært i frikvateret

Idéen til skolezumba startede egentlig langt tid før COVID-19 ramte Danmark, da det særligt var i frikvateret, at elever havde det svært. Derfor kommer skolezumba også til at blive afholdt virtuelt kl. 12-12.25, hvor der normalt er frikvater. Det kommer til at blive afholdt mandag, onsdag og fredag.

- Idéen startede egentlig ud fra, at en af de steder hvor elever har det svært er i frikvateret. Under normale omstændiger er det der, at deres udfordringer kommer allermest til udtryk, fordi de ikke ved, hvad de skal lave, laver ballade eller nogle der har svært ved at finde nogle sociale relationer. Derfor har jeg i lang tid, også før corona ramte, opfordret til, at lave nogle fyld i frikvateret.

- Men efter corona er det jo blevet ligeså relevant, hvis ikke mere. Vi har haft elever som ringer ind og spørger, om de ikke nok må komme ind på skolen. De mangler noget at tage sig til, mange føler sig ensomme og keder sig. Mange af eleverne sidder derhjemme foran computeren og kommer ikke op og rører sig. Så vi skal have dem op og bevæge sig, vi skal have nyt energi, fællesskab og glæde ind i dem. Projektet skal være godt for både psyke og krop, siger Renée Juhl-Thomsen.

Håber på 100-200 elever

Eleverne deltager via et link fra deres AULA portal, hvor de bliver ledet ind som gæster i programmet ZOOM. Der er også mulighed for deres lærere, hjemmearbejende forældre og små søskende at deltage.

- Vi har lige sendt invitationer ud til alle folkeskolerne i Kalundborg. Der er omkring 4000 elever i Kalundborg, det kunne da være fedt, hvis vi kunne fange de 100 eller 200 af dem. Men selvfølgelig skal vi også lige i gang, og folk skal også blive opmærksom på intiativet, siger Renée Juhl-Thomsen.