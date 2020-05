Der er hverken valgmøder eller stemmeurner ved dette års valg til skolebestyrelserne. I stedet er valghandlingen blevet digital. Arkivfoto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Skolevalg er blevet digitalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolevalg er blevet digitalt

Kalundborg - 11. maj 2020 kl. 16:46 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom det langt fra er givet, at der er kampvalg om pladserne i skolebestyrelserne for de lokale folkeskoler, så er det helt normalt procedure, at der holdes valgmøder op til skolebestyrelsesvalget. Den slags har man i år måtte aflyse på grund af coronakrisen.

- Pandemien har givet skolerne nogle ekstra udfordringer i forbindelse med skolebestyrelsesvalget. De har dog været gode til at finde digitale løsninger, og selvom vi ikke kan afvise, at der kan opstå forsinkelser enkelte steder, ser det ud til at valgene gennemføres planmæssigt og til tiden, siger formand for børne- og familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V).

Udvalget fik på sit seneste møde en orientering om skolebestyrelsesvalget. Her drøftede udvalget også muligheden for at klæde skolebestyrelserne bedre på.

- Mange opgaver lægges i disse år ud til skolebestyrelserne. Vi så gerne, at bestyrelserne var mere bevidste både om deres ansvar og om de muligheder, de har som skolebestyrelsesmedlemmer, siger formanden.