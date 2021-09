Rørby Skole og Børnehus (billedet) og Hvidebækskolen vil efter otte år med fælles ledelse gå hver til sit. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Skoler søger skilsmisse - ønsker hver sin ledelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoler søger skilsmisse - ønsker hver sin ledelse

Kalundborg - 30. september 2021 kl. 10:59 Kontakt redaktionen

For mere end otte år siden valgte et flertal i den daværende kommunalbestyrelse som et forsøg at indføre fælles skoleledelse på Hvidebækskolen og Rørby Skole og Børnehus.

Tanken bag ordningen var at optimere økonomi og kompetencer på de to skoler, og at sikre en bæredygtig fremtid for den mindre Rørby Skole.

Efter to år blev ordningen evalueret.

Mens ledelsen var positiv overfor sammenlægningen, så udtrykte medarbejdere og skolebestyrelser ønske om større synlighed fra ledelsen, og om bedre kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

Ordningen blev dog gjort permanent, og de to skoler har siden da haft fælles ledelse.

Står det til skolebestyrelser og medarbejdere på de to skoler, skal det imidlertid nu være slut.

Savner synlig ledelse Skolebestyrelserne har i et fællesskriv til børn- og familieudvalget opfordret til, at de to skoler igen får hver deres skoleledelse.

- Med den nuværende ordning med delt skoleledelse, har det været svært at udføre synlig skoleledelse på begge skoler, hvorved Rørby Skole og Børnehave til tider har følt sig overset i beslutningsprocessen, lyder det blandt andet i skrivelsen.

Ønsket får opbakning fra MED-udvalgene på de to skoler, der dog lægger op til, at skolerne fremadrettet kan samarbejde.

- Det er MED-udvalgets ønske, at de to skoler til stadighed kan samarbejde i det omfang, det gavner eleverne, og at samarbejdet skal defineres i skolernes egne behov og muligheder, skriver udvalgene.

Sagen skal drøftes på børn- og familieudvalgets møde i næste uge. Administrationen indstiller at man imødekommer ønsket fra skolebestyrelserne.

- Overordnet set vil etablering af en ledelsesmodel med en skoleleder på hver folkeskole være budget­neutral for både Rørby Skole og Børnehus samt Hvidebækskolen. Udgiften til skoleleder finansieres indenfor Rørby Skoles nuværende budget til afdelingsleder, lyder det i administrationens redegørelse til børn- og familieudvalget.

I øjeblikket har Rørby Skole en ledig stilling som afdelingsleder, som, administrationen foreslår, man konverterer til en stilling som skoleleder.