På mandag bliver der genåbnet for 0.-4.klasse i skolerne. Her er det fra sidste genåbning på Skolen på Herredsåsen. Foto: Per Christensen

Skoler forbereder sig på at de yngste skal i skole

Michael Gravesen, direktør for børn-, skole- og familieområdet i Kalundborg Kommune er ikke overrasket over udmeldingen, da der har været mange antydninger på, at det var på vej.

Giver god mening

Formand for Kalundborg Lærerkreds Lone Varming glæder sig over, at de yngste nu får lov at komme tilbage.