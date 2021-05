Skoleleder på Gørlev Skole, Annette Bønlykke, er klar til at byde eleverne velkommen tilbage på skolen fra på Torsdag. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Skoler er klar til at byde eleverne velkommen tilbage

Kalundborg - 04. maj 2021 kl. 11:00 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Folkeskolerne må fra på torsdag byde samtlige elever velkommen til fysisk undervisning på skolen. Det fremgår af den nye genåbningsaftale. Men det korte varsel kan i følge formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, betyde, at det ikke er alle skoler, der kan nå at blive genåbningsparate, fortæller han til DR.

I Kalundborg Kommune ser skolerne optimistisk på genåbningen, og Høng Skole melder sig klar til at tage imod eleverne fra på torsdag.

- Vi skal selvfølgelig lige se de konkrete retningslinjer, når de kommer, men vi forventer at være klar til at tage imod eleverne, og vi glæder os til at åbne, siger skoleleder Peter Brandt.

Skolen på Herredsåsen i Kalundborg forholder sig nogenlunde lige sådan.

- Det, vi ved, er, at vi må åbne 100 procent fra torsdag, men vi kender stadig ikke de yderligere retningslinjer. Skolen er allerede oppe i gear, og vi har værnemidlerne på plads. Vores største udfordring i forhold til genåbningen er måske i virkeligheden, at eleverne lige skal tunes ind på, hvordan det er, man er sammen i skolen, siger skoleleder på Skolen i Herredsåsen, Tina Mandrup.

Svebølle Skoles skoleleder, Anders Knudsen, afventer ligesom de andre skoleledere de konkrete retningslinjer for genåbningen, men også her er skolen klar til at byde eleverne velkommen tilbage i klasseværelserne.

- Vi kører bare på, og vi glæder os til at få alle eleverne tilbage igen. Vi venter stadig på retningslinjerne for genåbningen, men jeg kan ikke forestille mig, at der bliver problemer. Vi er vant til at lave justeringer med dags varsel, så det er faktisk lidt af en luksus, at vi allerede nu ved, at vi må åbne torsdag, siger Anders Knudsen.

Også på Gørlev Skole er de klar. Det siger skoleleder Annette Bønlykke:

- Vi har allesammen glædet os. Både lærere, elever og forældre, så det bliver skønt at komme i gang igen, og vi er klar.