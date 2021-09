Skolepenge bliver spildt

Tina Beck-Nilsson fortsætter: - Lærerne møder stærkt udfordrede elever, der ikke kan få den hjælp, de har brug for. Fortvivlede forældre, der ikke kan mere. De har ikke flere kræfter til at kæmpe mod systemet. Dygtige elever, der hungrer efter viden og udfordringer, men har svært ved at få deres tørst slukket, fordi lærerne er alene om at løfte den meget brogede flok.

Der er, siger Tina Beck-Nilsson, i den grad brug for at tænke folkeskolen forfra her i kommunen. Der er brug for, at vi tager et reelt politisk ansvar for at bringe vores folkeskole på ret køl. Enhver ansvarlig politiker bør være klar til at handle nu.