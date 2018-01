Skolepatruljerne kan igen sendes ud

- Det er noget skolebetyrelsen har arbejdet på at få igennem i lang tid, for det er et sted, hvor der igennem tiden er opstået mange farlige situationer. Derfor er vi også glade for, at vi er blevet hørt og taget alvorligt, så vi ikke bare får en lappeløsning. Denne løsning gør børnenes færden over Kirkemosevej mere sikker i mange år fremover, siger Lisbeth Thaulow.

- Overgangen er placeret på et sted, hvor der nogle gange kan være utrolig dårlige oversigtsforhold, og det har simpelthen fået os til at droppe vores skolepatruljeordning i en periode. Det kan virke paradoksalt, men vi har vurderet, at det var for farligt at have nogen til at stå derude og sørge for, at andre kunne komme sikkert over vejen, selvom de havde refleksveste på og slikkepinde i hånden. Nu kan vi etablere skolepatruljen igen, og det er både jeg, skolebestyrelsen og hele skolen selvfølgelig super glade for, siger skolelederen, der også har mærket en hastighedsnedsættelse, siden elektroniske farttavler på begge sider af skolen blev sat op efter sommerferien sidste år.