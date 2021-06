Se billedserie Tømmerup Fri- og Efterskoles mangeårige forstander Jens Boldt blev mandag eftermiddag fejret. Efter 19 år har Jens Boldt valgt at gå på pension.Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Skolens far tog afsked efter 19 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skolens far tog afsked efter 19 år

Kalundborg - 29. juni 2021 kl. 10:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Tømmerup: Helt i skoleleder Jens Boldts ånd blev Tømmerup Fri- og Efterskoles mangeårige skoleleders afskedsreception mandag eftermiddag holdt i en afslappet stil med kolde fadøl og hjemmebagte pizzaer leveret fra et transportabelt pizzakøkken, som i dagens anledning var blevet stillet op i den solbeskinnede skolegård.

I 19 år har Jens Boldt været forstander på skolen, men nu havde han besluttet, at det var tid til at lade sig pensionere. Personale, familie, venner og gamle kollegaer mødte talstærkt op for at sige farvel til ham, og personalet og bestyrelsen forærede i fællesskab Jens Boldt en bænk, sådan at han på den mest behagelige måde kunne nyde sin pensionisttilværelse.

Igennem årene har Jens Boldt og Tømmerup Fri- og Efterskole oplevet mange op- og nedture sammen. Svingende elevtal, oprettelsen af egen børnehave, en brand og en modernisering af skolen var blot nogle af eksemplerne, som skolebestyrelsesformand Vivi Thyme Thorndal kom ind på i sin tale til den afgående skoleleder.

Coronakrisen og nogle af de afsavn, den medførte, fik også et par ord med på vejen.

- Tilfældigvis var jeg med til morgensangen i marts 2020, hvor samlede friskolens elever og fortalte dem, at vi ikke længere kunne forsvare at forsamle så mange mennesker. Jeg er glad for, at vi dengang ikke vidste, at det ville blive din sidste morgensang, for det havde ikke været til at bære. Jeg ved, at morgensangen betyder meget for dig, og at det har været et savn under det sidste års restriktioner, sagde Vivi Thyme Thorndal.

Igennem op- og nedture har Jens Boldt dog været et fast holdepunkt for resten af skolen, og skolelederen har været med til at sikre en stabil hverdag for såvel elever som personale, understregede formanden.

- Du efterlader en moderne skole med en god og sund økonomi, masser af børn og elever og en attraktiv arbejdsplads, sagde hun.

Vivi Thyme Thorndal roste Jens Boldt for et eksemplarisk samarbejde gennem alle årene, og gik så vidt som at betegne den afgående skoleleder som Tømmerup Fri- og Efterskoles far.

- Nu må du vige pladsen som skolens far, men vi håber, at vi i de kommende år ofte kan få lov til at byde dig velkommen tilbage som skolens farfar. sagde hun.

Jens Boldt flyttede tidligere på året sammen med sin kone fra hjemmet i Fårevejle til København, hvor de sammen har planlagt at tilbringe deres pensionisttilværelse.

Inden det kommer så vidt, skal Jens Boldt dog først ud på længere vandretur i Italien.