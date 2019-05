Se billedserie Allan Olsen sagde farvel efter 14 år i bestyrelsen og syv år som formand. Foto: Henrik Dahl Foto: Toke Ronex

Skolen ved landsbyen har 60 medarbejdere

Kalundborg - 01. maj 2019

Vinde Helsinge Idrætsefterskole og Vinde Helsinge Friskole fik ny formand på generalforsamlingen, hvor Allan Olsen sagde farvel - og Anders Clausen goddag.

Idrætsefterskolen er fyldt op fra august - og tæt på at være det i det efterfølgende skoleår. Friskolen har ikke så mange elever i 0. og 1. klasse, fordi disse årgange er små på egnen. Men de kvaliteter, som friskolen med rette bryster sig af i hverdagen, betyder, at der generelt hele tiden er tilgang på alle klassetrin.

Forstander Henrik Dahl kunne på generalforsamlingen for skolekredsen konstatere, at Vinde Helsinge Idrætsefterskole og Vinde Helsinge Friskole er blevet en stor arbejdsplads med på den pæne side af 60 medarbejdere. Det skyldes senest, at Friluftsgården Vinde Helsinge Vuggestue og Børnehave, det tredje ben i virksomheden, som institutionen åbnede tidligere på året, har fået en flot start under Karen Margrethe Busskovs ledelse. 1. maj er der 55 børn på Friluftsgården - og alene her er der 10 medarbejdere.

På den bygningsmæssige side har det helt store projekt været opførelse af den 420 kvadratmeter daginstitution (Friluftsgården) på den vestlige side af vejen. Og etablering af P-Plads og legeplads. En proces, som er kørt meget fint i samarbejde med HTS fra Høng. I 2019 skal vi færdiggøre legepladsen ved Friluftsgården - der skal sås græs. Vi skal også have opført et bål/aktivitetshus i stil med det friluftshus, vi lavede for et par år siden. Jeg har et hold forældre, der hjælper med det projekt, sagde Henrik Dahl og tilføjede, at skolen tillige vil opføre en toilet- og depotbygning ved Friluftspladsen. Det har længe været et ønske for de mange brugere af friluftspladsen og boldbanerne, tilføjede forstanderen.

Idrætsefterskolen er i år tilført et nyt linjefag - springgymnastik med trampolinspring. Der har vi ramt noget, som er populært, konstaterede Henrik Dahl.

Allan Olsen sagde farvel til posten som skolens bestyrelsesformand. Han fik mange roser med på vejen af Henrik Dahl for 14 års arbejde i bestyrelsen og de seneste syv år som formand.

Anders Clausen blev ny formand, mens Mia Søe Pedersen blev indvalgt i bestyrelsen.

I sin sidste beretning glædede Allan Olsen sig over, at friskolen karaktermæssigt ligger højt, og at »100 procent af vore elever svarer, at de enten er meget glade for eller for det meste glade for at gå på Vinde Helsinge Friskole - det er særdeles tilfredsstillende«.

- Igen i år er vi lykkedes med at styre vores økonomi på tilfredsstillende vis og kan således præstere et overskud på godt 1,2 millioner kroner svarende til en overskudsgrad på 3,6 procent. Det er indenfor rammerne af målet og er nødvendigt for at sikre fortsat fastholdelse og udvikling af begge vore skoleformer således, at vort høje niveau for medarbejder- og kundetilfredshed kan fastholdes og forbedres yderligere.

- Vore økonomiske rammer, fortsatte Allan Olsen, giver os samtidig ro til og mulighed for at udvikle vore skoleformer i den retning vi ønsker, i stedet for kortsigtede løsninger, der ikke passer ind i vor strategi.