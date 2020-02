Skoleledere og tillidsfolk på udviklingsseminar

- Det betyder, at man skal bruge sin profession, så man oplever at man kan bruge det, som man har uddannet sig til, i hverdagen. Det giver mere engagement og trivsel hos de ansatte, hvilket igen giver bedre undervisning og trivsel hos eleverne, forklarer Karen Sørensen, formand for Kalundborg Lærerkreds.

Konsulenter har udfra svarene lavet en rapport for hvert enkelt skole samt en samlet for hele kommunen, hvor den professionelle kapital er blevet kortlagt.

- Vi har på den ene side nogle udfordringer på vores folkeskoler med det faglige niveau og på den anden side et meget stærkt fundament for rigtig gode rammer for fagligt niveau, trivsel og udvikling for vores elever, siger Michael Gravesen.