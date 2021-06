Skoleleder stopper efter ni måneder

Se billedserie Steen Windfeldt stopper som skoleleder på Hvidebækskolen og Rørby Skole med udgangen af juli. Foto: Steen Østbjerg

Kalundborg - 24. juni 2021 kl. 05:59 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Steen Windfeldt stopper som skoleleder på Hvidebækskolen og Rørby Skole med udgangen af juli efter blot ni måneder på posten.

Den 54-årige skoleleder skal i stedet have et vikariat som konstitueret skoleleder et andet sted, oplyser han.

Ifølge Steen Windfeldt matchede skolelederjobbets opgaver ikke hans arbejdsrepertoire i den grad, som han havde ønsket og forestillet sig.

- Det er nogle super skønne unger, nogle dejlige forældre og skolen har også et stort potentiale, siger Steen Windfeldt.

Steen Windfeldt blev ansat 1. november 2020 på Hvidebækskolen og Rørby Skole, og før det, havde han arbejdet som skoleleder i otte år i Sorø Kommune.

Formand for skolebestyrelsen på Hvidebækskolen Christian Bechsgaard er ærgerlig over, at Steen Windfeldt stopper.

- Vi var glade for Steen og for de visioner, som han havde for skolen og udviklingen af den, siger Christian Bechsgaard.

Ifølge skolebestyrelsesformanden har det været vanskeligt at udvikle skolen indenfor de økonomiske rammer, som elevantallet tillader.

- Han har brugt meget på tid på at få enderne til at nå sammen, og han havde måske drømt om udvikling af den faglige læring, siger Christian Bechsgaard.

Den kommende skoleleder skal ansættes pr. 1. oktober, og skolen vil derfor stå uden skoleleder fra august til oktober.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi kommer til at stå uden leder et kort stykke tid, men vi har en kompetent ledelse, der nok skal drive skolen til vi får en ny leder, siger formanden.

I jobopslaget står: »Vi søger en leder, der kan realisere beslutninger og se forældre og personale i øjnene, og som kan implementere beslutninger og insistere på faglig udvikling. Du skal kunne kommunikere ærligt og »lige ud af posen«, samtidig med at du kan synliggøre skolen internt og eksternt og dermed være synlig for både elever, forældre og personalet.«

Der søges efter en skoleleder som har undervisningskompetence på folkeskoleområdet samt en skoleleder med ledelseserfaring på skoleområdet.

Der er ansøgningsfrist den 10. august.