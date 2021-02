Skoleleder kom med hilsen til elever

Fredag eftermiddag iført visir og engangshandsker var skoleleder Vibeke Malmberg sammen med bestyrelsesformand Catriona Cantio og bestyrelsesmedlem Maria Schacht Hansen forbi hver enkelt elev i de ældste klasser med en goodie-bag med ønsket om, at de må få en dejlig vinterferie sammen med deres familier.

- Vores store elever i 5.-9. klasser yder en kæmpe indsats derhjemme. Vi håber, at de snart får lov at komme i skole igen, for en skole uden de ældste klasser er bare ikke det samme, siger skoleleder Vibeke Malmberg.