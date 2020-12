Skoleelever til virtuel julegudstjeneste

- Jeg har aldrig tidligere prøvet at holde en digital gudstjeneste. Det var meget anderledes, end jeg er vant til, men friskolen stod for alt det tekniske, så jeg skulle bare koncentrere mig om prædikenen, og det endte med at være en rigtig god oplevelse, siger Helga Tidemann Jensen.

- Julekalenderne har traditionelt det til fælles, at det er lige ved at gå galt, men det ender altid godt til sidst. Det passer også rigtig godt med juleevangeliet, hvor Josef og Maria forgæves søger et herberg. Jeg tror, det er et budskab, som vinder ekstra genklang i år, siger hun.