Se billedserie Elever fra kommunens 3. klasser har malet ikke mindre end 59 malerier i anledning af Dronning Margrethes 80 års fødselsdag den 16. april. Mandag skulle et dommerpanel udvælge det bedste maleri, der bliver en del af en fælles gave fra landets kommuner til dronningen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelever maler for Dronning Margrethe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleelever maler for Dronning Margrethe

Kalundborg - 24. februar 2020 kl. 16:27 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 16. april i år kan Dronning Margrethe fejre sin 80 års fødselsdag. I den anledning har der været travlt i 3. klasserne rundt om på kommunens skoler. Her har eleverne arbejdet på at lave malerier, hvoraf et vil blive udvalgt som en del af en særlig fødselsdagsgave til dronningen fra de danske kommuner.

- Alle landets kommuner er blevet enige om at give Dronning Margrethe en fælles gave. Alle 98 kommuner bidrager hver med ét maleri lavet af elever i 3. klasse, forklarer direktør i Kalundborg Kommune Michael Gravesen.

Hvert maleri skulle indeholde frie fortolkninger af to motiver: Dronning Margrethe og ét vartegn fra kommunen.

Den opgave var der rigtig mange elever som havde haft lyst til at prøve kræfter med, så mandag eftermiddag skulle en dommerkomité bestående af formænd og næstformænd i Kultur- og Fritidsudvalget og Børn- og Familieudvalget udvælge vinderen mellem ikke mindre end 59 malerier.

- Det er ikke en let opgave. Børnene har virkeligt gjort sig umage. Det er svært kun at skulle vælge et enkelt billede, sagde Aase Due (S).

Børnene havde valgt vidt forskellige vartegn til at repræsentere kommunen. Vor Frue Kirke var et yndet motiv, men også statuen af Esbern Snare, Allikerne i rundkørslen på Holbækvej samt Røsnæs Fyr gik igen på mange tegninger.

To lokale elever fra den klasse der har lavet maleriet vil blive udvalgt til at deltage en ceremoni på Christiansborg Slot den 15. april, for at overrække billedet til dronningen. De resterende malerier vil blive sendt tilbage til klasserne.

- Mange af klasserne har direkte bedt om, at få deres maleri igen, hvis det ikke blev valgt. Der er ingen tvivl om, at de har lagt meget arbejde i dem og er stolte af dem, siger Michael Gravesen.