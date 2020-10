En elev på Friskolen på Røsnæs er blevet konstateret smittet med coronavirus. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Skoleelev smittet med coronavirus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skoleelev smittet med coronavirus

Kalundborg - 10. oktober 2020 kl. 18:18 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Fredag blev en elev på mellemtrinnet på Friskolen på Røsnæs konstateret smittet med coronavirus.

- Jeg blev kontaktet af elevens forældre, der fortalte mig om smitten. Det var så sent på dagen, at langt de fleste af skolens elever såvel som personale var sendt hjem på efterårsferie. Vi kontaktede derfor elevernes forældre, og informerede dem om situationen. fortæller skoleleder Vibeke Malmberg.

- Klassekammeraterne og de andre elever og personale som har været tættest på den smittede elev, skal testes før de kan vende tilbage til skolen. Jeg ved at flere af vores lærere allerede nu har fået en tid til en test, forsætter hun.

Skolelederen understreger, at skolen har fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer for at forebygge smitte i den daglige undervisning, ligesom de også følger disse retningslinjer i den nuværende situation.

- I det daglige har vi holdt eleverne adskilt, så det er begrænset hvor mange som er i fare for at være blevet smittet. Heldigvis er eleverne på mellemtrinnet så store, at deres forældre kan tale med dem, så vi kan få klarlagt hvem der har været tæt på den smittede elev, og som derfor har behov for at blive testet, siger Vibeke Malmberg.

Hun håber at skolen vil kunne genåbne som normalt efter efterårsferien.

- Smitten betyder, at skolens SFO kommer til at holde lukket hele næste uge. Sidst på ugen vil et rengøringsfirma gøre hovedrent på skolen, og hvis vi undgår at flere er smittet, så kan vi genåbne som normalt efter ferien, siger hun.