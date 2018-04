De større elever skal have noge sjovt at lave i frikvartererne, som eksempelvis bordfodbold, så de ikke fristes til at gå ud i byen og ryge på gadehjørnerne. Her ses fra venstre skoleleder Annette Bønlykke og elevrådsformand Nanna Søndergaard. Foto: Eva Lyng Johansen

Skole vil være cool uden røg

- Rygning er noget af det, som skader sundheden mest, så derfor vil vi gerne sætte ind her og medvirke til, at færre af vores elever begynder at ryge, siger Annette Bønlykke, skoleleder på Gørlev Skole, som har 215 elever fra 0. klasse til 9. klasse.

En repræsentant fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag konceptet X-IT, har netop været på Gørlev Skole for at informere personalet.

- Selvom der er mange voksne, som holder op med at ryge, så er produktionen af nye rygere ret stabil. Her kan vi som skole gøre en forskel, siger Annette Bønlykke.

- Når unge begynder at ryge, handler det meget om de sociale fællesskaber. Mange unge tror også, at der er langt flere af de andre, der ryger, end der i virkeligheden er, siger Annette Bønlykke.

For at undgå, at eleverne finder det sociale fællesskab med en cigaret i munden, er det godt at lave nogle alternativer. Her ønsker elevrådet sig et ungdomsrum.