Skole vil lave virtuelt samlingssted på Facebook

Teksten står over et billede af fysiklærer Jeppe Guldager, der lader til at have taget billedet med sit webcam.

Vicerektor Rikke Lücking Larsen forestiller sig, at både elever og lærere kommer til at bruge profilen til at dele fortællinger fra deres hverdag fremover.

I december lavede skolen en julekalender på facebook, hvor der hver dag var et indslag fra nogle af skolens elever, og den tradition forestiller vicerektoren sig nu at genoptage, så folk får mulighed for at dele, hvordan det for eksempel er at sidde derhjemme og have engelskundervisning, eller hvordan den nye hverdag ellers opleves, så kommunikationen ikke kun kommer til at handle om tekniske udfordringer og glemte adgangskoder.